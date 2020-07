„Patron” – Tadeusz Starzyński 1903-1970 – premiera etiudy filmowej o patronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 24 lipca w dniu Święta Policji i w 101 rocznicę powstania polskiej Policji Państwowej prezentujemy sylwetkę komisarza Tadeusza Starzyńskiego, który od 2019 roku patronuje zachodniopomorskim policjantom.

„Patron” to projekt filmowych etiud prezentujący sylwetki polskich bohaterów – patronów współczesnych formacji mundurowych w województwie zachodniopomorskim. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie przygotował upamiętnienia „Patronów” oraz prowadzi działania edukacyjne mające na celu przybliżenie mieszkańcom Szczecina i regionu życiorysów patronów zachodniopomorskich służb mundurowych.

Jako pierwszą prezentujemy etiudę poświęconą Tadeuszowi Starzyńskiemu (1903-1970) - patronowi zachodniopomorskich policjantów.

TADEUSZ STARZYŃSKI 1903-1970

Oficer Policji Państwowej, oficer Wojska Polskiego i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Cichociemny, żołnierz Oddziału II Komendy Głównej Armii Krajowej, więzień Mokotowa

Urodzony 8 maja 1903 roku w Kijowie. Absolwent prawa na Uniwersytecie Wileńskim. W czasie wojny polsko-bolszewickiej, jako ochotnik walczył na froncie litewsko-białoruskim. W 1925 roku rozpoczął pracę w Policji Państwowej. W trakcie pełnienia służby był m.in. komendantem jednego z lubelskich komisariatów, wykładał prawo w szkole policyjnej w Mostach Wielkich a po kolejnych awansach w 1936 roku przeniósł się do Warszawy, gdzie pełnił służbę w Urzędzie Śledczym Komendy Głównej, dochodząc do stanowiska zastępcy naczelnika.

Po klęsce wrześniowej, przez Węgry, gdzie został internowany, przedostał się do Francji, a następnie do Anglii. Jako oficer wywiadu oczekiwał na zrzut do kraju. Swój skok bojowy wykonał jako cichociemny w nocy z 8 na 9 kwietnia 1944 roku w ramach operacji lotniczej „Weller 7”.

W ramach Oddziału II Komendy Głównej Armii Krajowej zajmował się rozpracowywaniem struktury organizacyjnej, personaliów i metod pracy niemieckich organów bezpieczeństwa. W konspiracji działał jako Tadeusz Parowski. Pod pseudonimem: „Ślepowron”, „Narcyz” oraz „Gzyms”. Po wkroczeniu Armii Czerwonej działał w strukturach niepodległościowych, oficjalnie pracując jako urzędnik.

W listopadzie 1945 roku został aresztowany przez UB. Trafił do więzienia przy ul. Rakowieckiej, gdzie poddawano go brutalnym przesłuchaniom. Wyrok zmieniano mu kilkukrotnie: od 15 lat więzienia po karę śmierci. Ponad 7 lat więziony był w pojedynczej celi. Ostatecznie w styczniu 1955 roku Starzyńskiego zwolniono przedterminowo ze względu na stan zdrowia. Stosowane podczas przesłuchań tortury i późniejsze nieprofesjonalnie przeprowadzane operacje – doprowadziły go do trwałego kalectwa. W 1958 roku Najwyższy Sąd Wojskowy uchylił wszystkie poprzednio zapadłe wyroki.

Tadeusz Starzyński zmarł 26 kwietnia 1970 roku. Spoczywa na Starych Powązkach wraz żoną Marią i dziećmi: Andrzejem i Jadwigą.

Tadeusz Starzyński od 2019 r. patronuje zachodniopomorskim policjantom. Pamiątkową tablicę PATRONA w holu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, w setną rocznicę utworzenia Polskiej Policji Państwowej przygotował Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie.

Więcej o tej niezwykłej postaci dowiecie się z broszury w pdf- do pobrania https://bit.ly/2ZQiYiJ